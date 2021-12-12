ВИДЕО. В Турции cыграли в футбол на поле с огромной лужей

Не самые лучшие условия в игре молодежных команд

  • 12.12.2021 11:46
  • 1272 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. В Турции cыграли в футбол на поле с огромной лужей

Курьезная ситуация случилась в матче молодежного чемпионата Турции (U19) между командами «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Перед игрой прошел дождь, вследствие чего на поле образовалась огромная лужа, несмотря на это, футболисты вышли на поле и играли даже при таких условиях.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 12.12.2021 12:45
    0
    Умник, 12.12.2021 12:34
    Покажите это де дзерби
    ты хочешь чтоб у нас играли упл на полях как в чемпионате турции U-19? а потом выходим в ЛЧ на нормальных полях и берем последние места
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    Умник
    Умник, 12.12.2021 12:34
    0
    Покажите это де дзерби
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    OKs100
    OKs100, 12.12.2021 12:21
    0
    Водное поло.
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    Леонід Леонідович
    Леонід Леонідович, 12.12.2021 11:59
    0
    Не только у нас долб@ёбы в руководстве футбола .
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