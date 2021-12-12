ВИДЕО. В Турции cыграли в футбол на поле с огромной лужей

Курьезная ситуация случилась в матче молодежного чемпионата Турции (U19) между командами «Антальяспор» и «Трабзонспор».
Перед игрой прошел дождь, вследствие чего на поле образовалась огромная лужа, несмотря на это, футболисты вышли на поле и играли даже при таких условиях.
Anlık Antalyaspor U19 Trabzonspor U19 müsabakası. Türk futbolunda alt yapılara verilen değer.Süper Lig’de şu müsabakayı oynatırmıydınız acaba? Teşekkürler @TFF_Org @AltLiglerTR pic.twitter.com/fQmtcMYzcJ— Çağrı Arslan (@cagriarslan58) December 11, 2021
Источник — Sport.ua
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