ВИДЕО. В Турции cыграли в футбол на поле с огромной лужей

Курьезная ситуация случилась в матче молодежного чемпионата Турции (U19) между командами «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Перед игрой прошел дождь, вследствие чего на поле образовалась огромная лужа, несмотря на это, футболисты вышли на поле и играли даже при таких условиях.