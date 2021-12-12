Тоттенхэму нужен защитник Челси

«Шпоры» активно интересуются Андреасом Кристенсеном

  • 12.12.2021 09:59
  • 443 просмотра
  • 0 комментариев
Тоттенхэму нужен защитник Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен интересен лондонскому «Тоттенхэму».

Текущий контракт футболиста с «синими» рассчитан до будущего лета, и стороны до сих пор не договорились о его продлении. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать Андреаса в качестве свободного агента, если он так и не продлит контракт с «Челси».

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.

Источник — Daily Star

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности