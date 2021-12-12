Тоттенхэму нужен защитник Челси

25-летний датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен интересен лондонскому «Тоттенхэму».

Текущий контракт футболиста с «синими» рассчитан до будущего лета, и стороны до сих пор не договорились о его продлении. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет подписать Андреаса в качестве свободного агента, если он так и не продлит контракт с «Челси».

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

В активе Кристенсена 54 матча за сборную Дании, где он забил один мяч.