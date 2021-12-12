Левченко назвал идеальный чемпионат для Довбика

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о прогрессе 24-летнего форварда «Днепра-1» и украинской национальной команды Артеме Довбика. Левченко назвал идеальный чемпионат, где Довбик мог бы продолжить карьеру.

«Рад, что Довбик так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает. Думаю, что идеальным шагом в его футбольном развитии был бы, к примеру, переход в чемпионат Бельгии. И потом — в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья и он сам это понимают», — написал Левченко

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.