Левченко назвал идеальный чемпионат для Довбика

Специалист считает, что нападающему «Днепра-1» стоит перейти в бельгийский клуб

  • 12.12.2021 08:27
  • 3025 просмотров
  • 3 комментария
Левченко назвал идеальный чемпионат для Довбика
© СК Днепр-1. Артем Довбик

43-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о прогрессе 24-летнего форварда «Днепра-1» и украинской национальной команды Артеме Довбика. Левченко назвал идеальный чемпионат, где Довбик мог бы продолжить карьеру.

«Рад, что Довбик так здорово прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает. Думаю, что идеальным шагом в его футбольном развитии был бы, к примеру, переход в чемпионат Бельгии. И потом — в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья и он сам это понимают», — написал Левченко

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BadMan
    BadMan, 12.12.2021 09:21
    +1
    Категорично не згідний з автором...
    По його стилю гри було б добре перейти в Серію а
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    samird
    samird, 12.12.2021 09:36 (изменен)
    0
    Чепуха. Если ехать в Европу, то только в топ-чемпионат. В какой-нибудь приличный середняк, где будет игровая практика и шанс заявить о себе, чтобы через год-два пойти на повышение. В Бельгию надо переходить в 20-23 года, а не в 25. Если конечно мечтаешь поиграть в топ-чемпионате.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 12.12.2021 08:46
    0
    Ну и совет. Переходить в Бельгию в возрасте 25 лет... Это тоже самое, что перейти в Шахтер или Динамо, и закрыть себя полностью дорогу в Европейский топ чемпионат.
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