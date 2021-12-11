ПСЖ – Монако. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Франции

  • 11.12.2021 23:40
  • 66 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ – Монако. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Монако».

«ПСЖ после двух ничьих в чемпионате Франции с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1) в рамках Лиги чемпионов уверенно победил «Брюгге» (4:1). Парижане заняли второе место в своей группе и продолжат борьбу за самый престижный еврокубок. «Монако» после победы в Лиге 1 над «Мецом» (4:0) сыграл вничью в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:1). Монегаски стали первыми в своем квартете и они продолжат борьбу за трофей Лиги Европы.

Несмотря на два поражения, ПСЖ с 42 очками очень уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая второй «Ренн» на 11 очков. «Монако» с 26 баллами идет седьмым. 92 раза играли между собой эти команды. Статистика на стороне «Монако», который победил в 43 встречах. 23 раза выиграл ПСЖ. Еще в 26 поединках были зафиксированы ничьи.

«Это будет одна из важнейших игр чемпионата Франции. На поле встретятся две сильные команды. Думаю, что все равно фаворитом в этом поединке является ПСЖ и парижане добьются победы», - сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Монако» состоится 12 декабря. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности