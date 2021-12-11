ПСЖ – Монако. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 18-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Монако».

«ПСЖ после двух ничьих в чемпионате Франции с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1) в рамках Лиги чемпионов уверенно победил «Брюгге» (4:1). Парижане заняли второе место в своей группе и продолжат борьбу за самый престижный еврокубок. «Монако» после победы в Лиге 1 над «Мецом» (4:0) сыграл вничью в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:1). Монегаски стали первыми в своем квартете и они продолжат борьбу за трофей Лиги Европы.

Несмотря на два поражения, ПСЖ с 42 очками очень уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая второй «Ренн» на 11 очков. «Монако» с 26 баллами идет седьмым. 92 раза играли между собой эти команды. Статистика на стороне «Монако», который победил в 43 встречах. 23 раза выиграл ПСЖ. Еще в 26 поединках были зафиксированы ничьи.

«Это будет одна из важнейших игр чемпионата Франции. На поле встретятся две сильные команды. Думаю, что все равно фаворитом в этом поединке является ПСЖ и парижане добьются победы», - сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Монако» состоится 12 декабря. Начало встречи в 21:45.