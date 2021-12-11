Реал – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 18-го тура испанской Примеры «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.

«После поражения от «Эспаньола» (1:2) 3 октября «Реал» на протяжении 12 матчей не проигрывает, практически все время побеждая. Мадридцы кроме ничьи 0:0 с «Осасуной» 27 октября в 11 встречах выиграли. К слову, сейчас у «Реала» 9-матчевая победная серия. После победы в чемпионате Испании над «Реалом Сосьедад» (2:0) команда Карло Анчелотти обыграла в Лиге чемпионов «Интер» (2:0). «Атлетико» в прошлом туре Примеры проиграл на своем поле «Мальорке» (1:2), но затем на выезде в рамках Лиги чемпионов победил «Порту» (3:1), чем обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, что еще ранее гарантировал себе «Реал».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» с 39 очками лидирует. «Атлетико» с 29 баллами идет четвертым.

182 раза играли между собой эти команды. 94 раза выиграл дерби «Реал», в 44 поединках победил «Атлетико». Еще 44 встречи завершились вничью.

Городское дерби. Я, как фанат «Реала» и Модрича, поставлю на победу «галактикос» в мадридском дерби», - сказал Бартулович.

Матч «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид состоится 12-го декабря. Начало встречи в 22:00.