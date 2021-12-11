УТКИН – о потенциальном матче Украины и России: «Это было бы очень круто»

Специалист считает, что спортсмены хотели бы принять участие в такой встрече

  • 11.12.2021 19:31
  • 1293 просмотра
  • 3 комментария
УТКИН – о потенциальном матче Украины и России: «Это было бы очень круто»
© Матч ТВ. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал, почему хочет увидеть матч между сборными России и Украины по футболу.
 
«Мы видим, как относятся друг к другу спортсмены из России и Украины. Как на Олимпиаде они обнимаются и поздравляют друг друга. И этой коннотации не существует, например, в киберспорте. Люди совершенно спокойно играют в одной команде и дружат. Это просто естественно. Примеров очень много.
 
Тем более речь идет о том, что если это произойдет, то только на чемпионате мира. То есть один раз и на нейтральной территории. Если были бы матчи дома и в гостях – это была бы совсем другая история. А в такой ситуации это было бы круто. Тем более нас разведут и встретиться мы сможем только на высокой стадии и это будет отличный футбол.
 
Я общаюсь, в меньшей степени, с украинскими футболистами, часто с российскими футболистами. Я знаю, что всем было бы интересно. Это было бы очень круто», – сказал Уткин в интервью на ютуб-канале Виктора Кравченко.

Отметим, что УЕФА в июле 2014 года принял решение разводить украинские и российские команды во всех соревнованиях под эгидой организации. Это решение было подтвеждено и ФИФА. 

Источник — Sport24.ru

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.12.2021 20:02
    +6
    Черговий вкид про мишебратья. Звільніть окуповані території, виплатіть компенсації, ми з роками все відбудуємо, але не пробачимо.
    Ссылка
    Istm
    Istm, 11.12.2021 20:04
    +3
    як вони втомили...
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    dunamo-fan
    dunamo-fan, 11.12.2021 20:18
    +2
    Боже ЯКЕ ВОНО КОНЧЕНЕ!!!!
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