Умер четырехкратный чемпион турниров Grand Slam Мануэль Сантана

Бывший испанский теннисист умер в возрасте 83 лет

  • 11.12.2021 19:10
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Умер четырехкратный чемпион турниров Grand Slam Мануэль Сантана
© Madrid Open. Мануэль Сантана

Известный в прошлом испанский теннисист Мануэль Сантана ушел из жизни в возрасте 83 лет.
 
В последнее время Сантана был почетным президентом Мастерса в Мадриде, а также его первым директором. Именем испанца назван и центральный корт турнира.
 
За карьеру теннисиста Сантана выиграл два титула на Ролан Гаррос (1961, 1964), и по одному на US Open (1965) и Уимблдоне (1966).
 
Также на счету испанцы были золото в одиночке и серебро в паре на Олимпиаде в Мехико (1968).
 
В 1984 году Мануэля Сантану ввели в Международный зал теннисной славы.

Источник — Madrid Open

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