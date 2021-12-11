Умер четырехкратный чемпион турниров Grand Slam Мануэль Сантана

Известный в прошлом испанский теннисист Мануэль Сантана ушел из жизни в возрасте 83 лет.



В последнее время Сантана был почетным президентом Мастерса в Мадриде, а также его первым директором. Именем испанца назван и центральный корт турнира.



За карьеру теннисиста Сантана выиграл два титула на Ролан Гаррос (1961, 1964), и по одному на US Open (1965) и Уимблдоне (1966).



Также на счету испанцы были золото в одиночке и серебро в паре на Олимпиаде в Мехико (1968).



В 1984 году Мануэля Сантану ввели в Международный зал теннисной славы.