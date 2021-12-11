Колос – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка УПЛ

  • 11.12.2021 18:48
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Колос – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Колос

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18 тура УПЛ «Колос» – «Минай».

«В прошлом туре УПЛ «Колос» выиграл на выезде у «Металлиста 1925» (1:0), а «Минай» на выезде проиграл «Александрии» со счетом 0:3.

В турнирной таблице УПЛ «Колос» с 21 очком идет на девятом месте. «Минай» с 10 баллами расположился на 15 позиции.

Здесь я предпочтение отдаю все-таки «Колосу», потому что «Минай» сейчас это один из явных аутсайдеров. У «Миная» в принципе футболисты есть, но игры нету. У «Колоса» определенный период не было результатов, но вот в четырех предыдущих встречах команда из Ковалевки одержала три победы и один раз сыграла вничью. Я думаю, сейчас у «Колоса» подвышена мотивация. Поэтому, я думаю, в этом поединке победит «Колос» где-то со счетом 2:0», - сказал Воробей.

Матч «Колос» – «Минай» состоится 12-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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