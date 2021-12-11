Жуниор МОРАЕС: «Я не должен был вернуться в игру после такой травмы»

Форвард доволен тем, что вернулся в игру

  • 11.12.2021 18:28
  • 945 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Я не должен был вернуться в игру после такой травмы»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес восстановился после тяжелой травмы и забил решающий гол в матче против «Александрии» (2:1).

Игрок считает, что имел все шансы не вернуться в футбол после повреждения колена.

«Я думал о том, как вернусь в футбол, как буду снова забивать. Я усердно тренировался, работал и старался. Та травма, которая была у меня, я не должен был вернуться».

«Прошло 7 месяцев, и если я бы я не верил в себя, если бы тренер, руководство клуба и партнеры не верили в меня, то я бы тут сегодня не стоял. Не был бы я тут», - сказал Мораес.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 18:43
    +1
    С возвращением ,ждём во второй половине чемпионата много голов и главное без травм
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.12.2021 18:35 (изменен)
    +1
    Как же Мораеса и Траоре не хватало Шахтеру в ЛЧ !
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    Rusty_Shackleford
    Rusty_Shackleford, 11.12.2021 18:53
    0
    Боец! Уважение
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