Жуниор МОРАЕС: «Я не должен был вернуться в игру после такой травмы»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес восстановился после тяжелой травмы и забил решающий гол в матче против «Александрии» (2:1).

Игрок считает, что имел все шансы не вернуться в футбол после повреждения колена.

«Я думал о том, как вернусь в футбол, как буду снова забивать. Я усердно тренировался, работал и старался. Та травма, которая была у меня, я не должен был вернуться».

«Прошло 7 месяцев, и если я бы я не верил в себя, если бы тренер, руководство клуба и партнеры не верили в меня, то я бы тут сегодня не стоял. Не был бы я тут», - сказал Мораес.