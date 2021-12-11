Бундеслига. Волевая победа Баварии, Боруссия Д теряет очки

В 15-м туре Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу в матче с «Майнцом».
«Боруссия Д» не смогла победить на выезде «Бохум», «Лейпциг» переиграл «Боруссию М», «Фрайбург» уступил «Хоффенхайму», а «Герта» одолела «Арминию».
Таким образом, лидерство мюнхенского клуба увеличилось до шести очков.
Чемпионат Германии. 15-й тур
«Бавария» – «Майнц» – 2:1
Голы: 0:1 – 22 Онисиво, 1:1 – 53 Коман, 2:1 – 74 Мусиала.
«РБ Лейпциг» – «Боруссия М» – 4:1
Голы: 1:0 – 21 Гвардиол, 2:0 – 32 Андре Силва, 2:1 – 88 Бенсебайни, 3:1 – 90+1 Нкунку, 4:1 – 90+4 Хенрихс.
«Бохум» – «Боруссия Д» – 1:1
Голы: 1:0 – 40, пенальти Польтер, 1:1 – 85 Брандт.
«Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 1:2
Голы: 0:1 – 3 Раум, 1:1 – 21 Шлоттербек, 1:2 – 90+5 Ричардс.
«Герта» – «Арминия» – 2:0
Гол: 1:0 – 52 Йоветич, 2:0 – 90+5 Зельке.
Источник — Sport.ua
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