Черноморец – Металлист 1925. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18 тура УПЛ «Черноморец» – «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Черноморец» проиграл на выезде «Днепру-1» со счетом 1:3. «Металлист 1925» на своем поле проиграл «Колосу» (0:1).

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» с 11 очками идет на 14 месте, «Металлист 1925» с 19 баллами расположился на 10 позиции.

К сожалению, «Металлист 1925» сейчас показывает не тот футбол, который он показывал в начале чемпионата, когда у харьковчан и результаты были, и игра была. У «Черноморца» команда неплохая, молодая, у которой еще нет опыта. Одесситы показывают хорошую игру, но нет результата. Я думаю, в это воскресенье «Черноморец» обыграет харьковскую команду, которая на выезде не так ярко играет. Молодежь одесской команды, мне кажется, хлопнет дверью. Я думаю, что где-то 1:0 или 2:1, а может и 2:0 «Черноморец» выиграет», - сказал Воробей.

Матч «Черноморец» – «Металлист 1925» состоится 12-го декабря. Начало встречи в 14:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.