Сачко не смог доиграть полуфинальный матч против россиянина в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) не смог доиграть матч 1/2 финала на челленджере в Италии.



В полуфинальном поединке против Павла Котова из России (№271 ATP) украинец снялся во втором сете.



Форли. Полуфинал

Виталий Сачко (Украина) – Павел Котов (Россия) – 4:6, 0:4 (отказ)



В финале Котов сразится против Андреа Арнабольди или Лука Нарди (оба из Италии).