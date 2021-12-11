Сачко не смог доиграть полуфинальный матч против россиянина в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№255 ATP) не смог доиграть матч 1/2 финала на челленджере в Италии.
В полуфинальном поединке против Павла Котова из России (№271 ATP) украинец снялся во втором сете.
Форли. Полуфинал
Виталий Сачко (Украина) – Павел Котов (Россия) – 4:6, 0:4 (отказ)
В финале Котов сразится против Андреа Арнабольди или Лука Нарди (оба из Италии).
Источник — Sport.ua
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