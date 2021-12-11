Алексей Крутых выиграл дебютный челленджер в парном разряде

Алексей стал победителем соревнований в Турции

  • 11.12.2021 15:45
  • 60 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей Крутых выиграл дебютный челленджер в парном разряде
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых стал победителем челленджера в Турции в парном разряде. 
 
В финальном матче на соревнованиях в Анталье украинец в дуэте с Сюй Юйсёу из Китайского Тайбэя, посеянные под вторым номером, одолели третий сеяный тандем Санжар Файзиев / Маркос Каловелонис (Узбекистан / Греция).
 
Анталья. Финал парного разряда
Алексей Крутых/Сюй Юйсёу – Санжар Файзиев/Маркос Каловелонис – 6:1, 7:6(5)
 
Это дебютный титул Крутых на уровне ATP Challenger Tour.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности