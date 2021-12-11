Алексей Крутых выиграл дебютный челленджер в парном разряде

Украинский теннисист Алексей Крутых стал победителем челленджера в Турции в парном разряде.



В финальном матче на соревнованиях в Анталье украинец в дуэте с Сюй Юйсёу из Китайского Тайбэя, посеянные под вторым номером, одолели третий сеяный тандем Санжар Файзиев / Маркос Каловелонис (Узбекистан / Греция).



Анталья. Финал парного разряда

Алексей Крутых/Сюй Юйсёу – Санжар Файзиев/Маркос Каловелонис – 6:1, 7:6(5)



Это дебютный титул Крутых на уровне ATP Challenger Tour.