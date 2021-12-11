Динамо – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч 18-го тура УПЛ

  • 11.12.2021 15:37
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Динамо – Заря. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Динамо

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 18 тура УПЛ «Динамо» – «Заря».

«Динамо» в прошлом туре победило на выезде «Верес» (3:0). Затем в Лиссабоне в рамках Лиги чемпионов киевляне проиграли «Бенфике» (0:2). «Заря» в прошлом матче УПЛ выиграла у «Ингульца» (1:0), а затем в поединке Лиги конференций сыграла вничью 1:1 с «Буде-Глимт».

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» с 44 очками идет на втором месте, «Заря» с 35 баллами расположилась на четвертой позиции.Исходя из того, в какой физической и игровой форме сейчас находятся динамовцы, думаю, «Заря» не предложит киевлянам каких-то вариантов для того, чтобы отобрать у них очки. Сейчас «Динамо» находится в хорошем состоянии, в хорошей форме, что показали игры и на евроарене. Хотя, к сожалению, в еврокубках не было результата. Но, тем не менее, мне нравится, как сейчас Луческу построил командный дух и командную игру в «Динамо». Я считаю, что в чемпионате Украины у «Динамо» проблем пока что нет. Я думаю, это будет не то чтобы легкая, но уверенная победа киевского «Динамо» в два-три гола», - сказал Воробей.

Матч «Динамо» – «Заря» состоится 12-го декабря. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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