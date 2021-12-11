Президент Наполи: «Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес руководства УЕФА:

«Говоря о нашем выступлении в Лиге Европы, это отнимает очень много сил, однако достойной компенсации за это нет. Обогащаются только структуры, читай УЕФА.

Мы создали Ассоциацию европейских клубов (ECA), но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ. Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском».