Барселоне нужен форвард сборной Уругвая

Агустин Альварес Мартинес может продолжить карьеру в каталонском клубе

  • 11.12.2021 14:54
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
Барселоне нужен форвард сборной Уругвая
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» нацелилась на 20-летнего нападающего «Пеньяроля» и сборной Уругвая по футболу Агустина Альвареса Мартинеса.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется мадридский «Реал», но «блаугранас» могут опередить «сливочных».

Альварес — воспитанник «Пеньяроля». В сезоне 2020/2021 футболист провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с «Пеньяролем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Агустина составляет €4,5 миллиона.

В активе форварда четыре матча за сборную Уругвая, где он забил один гол.

Источник — Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности