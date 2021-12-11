Барселоне нужен форвард сборной Уругвая

Каталонская «Барселона» нацелилась на 20-летнего нападающего «Пеньяроля» и сборной Уругвая по футболу Агустина Альвареса Мартинеса.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется мадридский «Реал», но «блаугранас» могут опередить «сливочных».

Альварес — воспитанник «Пеньяроля». В сезоне 2020/2021 футболист провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с «Пеньяролем» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Агустина составляет €4,5 миллиона.

В активе форварда четыре матча за сборную Уругвая, где он забил один гол.