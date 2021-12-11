Реал нашел замену Каземиро

Мадридский «Реал» нашел замену 29-летнего бразильского полузащитника Каземиро. «Сливочные» нацелились на 24-летнего нигерийского опорного хавбека «Лестера» Уилфреда Ндиди.

В трансфере заинтересован лично главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Ндиди защищает цвета «Лестера» после перехода из бельгийского «Генка» зимой 2017 года за €17,6 миллиона. В текущем сезоне Уилфред провел за «Лестер» 17 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Ндиди составляет €60 миллионов.

В активе Уилфреда 43 матча за сборную Нигерии.