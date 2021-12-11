Александр ПИХАЛЕНОК: «Понимал, что у меня мало шансов в Шахтере»

Украинский футболист объяснил, почему решил уйти из донецкого клуба

  • 11.12.2021 13:34
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Александр ПИХАЛЕНОК: «Понимал, что у меня мало шансов в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Пихаленок

24-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал, почему покинул донецкий «Шахтер».

«Было такое, что в двух матчах выходил в «старте», проведя на поле по девяносто минут. Но это было после того, как я вернулся в строй после тяжелой травмы. К тому же эти игры пришлись на самую концовку чемпионата и ничего в турнирном плане не решали.

Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долгое время настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось много пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был спустя месяца четыре проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику», — отметил Пихаленок.

Контракт Пихаленка принадлежал «Шахтеру» с 2014 по 2021 годы. Затем футболист перешел в «Днепр-1».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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