Мудрик вошел в стартовый состав Шахтера на матч с Александрией

В субботу, 11 декабря, состоится поединок 18-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» примет «Александрию».
Стартовые составы команд:
«Шахтер»: Трубин — Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Тете, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Бондарь, Конопля, Маркос, Бондаренко, Соломон, Мораес, Сикан.
«Александрия»: Билык — Мирошниченко, Дришлюк, Цуриков, Одарюк, Рыбалка, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков, Спинелли.
Запасные: Горох, Бухал, Демченко, Копына, Новиков, Устименко, Кожушко.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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