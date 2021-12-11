Мудрик вошел в стартовый состав Шахтера на матч с Александрией

Поединок 18-го тура УПЛ состоится в субботу, 11 декабря, в 14:00

  • 11.12.2021 13:11
  • 672 просмотра
  • 5 комментариев
Мудрик вошел в стартовый состав Шахтера на матч с Александрией
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

В субботу, 11 декабря, состоится поединок 18-го тура УПЛ, в котором донецкий «Шахтер» примет «Александрию».

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Трубин — Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Тете, Педриньо, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Бондарь, Конопля, Маркос, Бондаренко, Соломон, Мораес, Сикан.

«Александрия»: Билык — Мирошниченко, Дришлюк, Цуриков, Одарюк, Рыбалка, Мельник, Бабогло, Калюжный, Третьяков, Спинелли.

Запасные: Горох, Бухал, Демченко, Копына, Новиков, Устименко, Кожушко.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 13:41
    0
    Face Control, 11.12.2021 13:35
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:49
    -1
    M@D_крот, 11.12.2021 13:41
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:35
    -1
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 11.12.2021 13:27
    -1
    Марлосу даже не дали нормально попрощаться, no respect!
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 13:40
    -2
    Состав лучший что сейчас есть ,удачи
    Ссылка
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