Мариуполь повторил «рекорд» чемпионатов Украины

Азовцы потерпели 8-е поражение подряд на своем поле

  • 11.12.2021 12:52
  • 606 просмотров
  • 3 комментария
Мариуполь повторил «рекорд» чемпионатов Украины
© ФК Мариуполь

«Мариуполь», потерпев в родных стенах разгромное поражение от «Днепра-1», продлил свою домашнюю проигрышную серию до 8 матчей (мячи 9-20). Тем самым подопечные Остапа Маркевича повторили  антирекорд чемпионатов Украины, совладельцами которого являются «Николаев» и тернопольская «Нива». До поединка с днепрянами азовцы последний раз добывали очки в Мариуполе еще 9 мая  2021 года - 4:1 с «Десной».

Самые продолжительные домашние проигрышные серии в чемпионатах Украины:

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

8 игр

Николаев

30.08.1998

Металлург Д

0:1

22.05.1999

Звезда

2:2

8 игр*

Нива Т

21.10.2000

Металлург Д

2:3

 

 

 

8 игр*

Мариуполь

01.08.2021

Десна

1:2

 

 

 

7 игр

Кривбасс

03.05.2009

Шахтер

0:1

17.10.2009

Заря

4:0

7 игр

Оболонь

11.09.2011

Металлург Д

0:1

09.03.2012

Александрия

1:1

7 игр

Заря

19.11.2016

Александрия

1:2

13.05.2017

Александрия

1:0

7 игр

Карпаты

12.08.2018

Заря

0:1

17.03.2019

Мариуполь

1:1

6 игр

Ворскла

12.05.2001

Динамо

0:1

22.09.2001

Закарпатье

1:0

6 игр

Заря

22.04.1996

Шахтер

0:2

09.09.2006

Металлург З

0:0

6 игр

Закарпатье

05.04.2008

Карпаты

1:2

29.08.2009

Арсенал

2:1

6 игр*

Таврия

16.03.2014

Динамо

1:2

 

 

 

 

* серия не закончена.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 11.12.2021 13:07
    +3
    Пора уже побить этот рекорд! Никто, кроме Вас ребятки этого не сделает!
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.12.2021 13:03
    +3
    Красавцы, поздравляю! Не останавливаться на достигнутом
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:01
    -1
    Обидно, досадно, но ладно.
    Ссылка
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