Мариуполь повторил «рекорд» чемпионатов Украины

«Мариуполь», потерпев в родных стенах разгромное поражение от «Днепра-1», продлил свою домашнюю проигрышную серию до 8 матчей (мячи 9-20). Тем самым подопечные Остапа Маркевича повторили антирекорд чемпионатов Украины, совладельцами которого являются «Николаев» и тернопольская «Нива». До поединка с днепрянами азовцы последний раз добывали очки в Мариуполе еще 9 мая 2021 года - 4:1 с «Десной».
Самые продолжительные домашние проигрышные серии в чемпионатах Украины:
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
8 игр
|
Николаев
|
30.08.1998
|
Металлург Д
|
0:1
|
22.05.1999
|
Звезда
|
2:2
|
8 игр*
|
Нива Т
|
21.10.2000
|
Металлург Д
|
2:3
|
|
|
|
8 игр*
|
Мариуполь
|
01.08.2021
|
Десна
|
1:2
|
|
|
|
7 игр
|
Кривбасс
|
03.05.2009
|
Шахтер
|
0:1
|
17.10.2009
|
Заря
|
4:0
|
7 игр
|
Оболонь
|
11.09.2011
|
Металлург Д
|
0:1
|
09.03.2012
|
Александрия
|
1:1
|
7 игр
|
Заря
|
19.11.2016
|
Александрия
|
1:2
|
13.05.2017
|
Александрия
|
1:0
|
7 игр
|
Карпаты
|
12.08.2018
|
Заря
|
0:1
|
17.03.2019
|
Мариуполь
|
1:1
|
6 игр
|
Ворскла
|
12.05.2001
|
Динамо
|
0:1
|
22.09.2001
|
Закарпатье
|
1:0
|
6 игр
|
Заря
|
22.04.1996
|
Шахтер
|
0:2
|
09.09.2006
|
Металлург З
|
0:0
|
6 игр
|
Закарпатье
|
05.04.2008
|
Карпаты
|
1:2
|
29.08.2009
|
Арсенал
|
2:1
|
6 игр*
|
Таврия
|
16.03.2014
|
Динамо
|
1:2
|
|
|
* серия не закончена.
Источник — Sport.ua
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