Мариуполь повторил «рекорд» чемпионатов Украины

«Мариуполь», потерпев в родных стенах разгромное поражение от «Днепра-1», продлил свою домашнюю проигрышную серию до 8 матчей (мячи 9-20). Тем самым подопечные Остапа Маркевича повторили антирекорд чемпионатов Украины, совладельцами которого являются «Николаев» и тернопольская «Нива». До поединка с днепрянами азовцы последний раз добывали очки в Мариуполе еще 9 мая 2021 года - 4:1 с «Десной».

Самые продолжительные домашние проигрышные серии в чемпионатах Украины:

Серия Клуб Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 8 игр Николаев 30.08.1998 Металлург Д 0:1 22.05.1999 Звезда 2:2 8 игр* Нива Т 21.10.2000 Металлург Д 2:3 8 игр* Мариуполь 01.08.2021 Десна 1:2 7 игр Кривбасс 03.05.2009 Шахтер 0:1 17.10.2009 Заря 4:0 7 игр Оболонь 11.09.2011 Металлург Д 0:1 09.03.2012 Александрия 1:1 7 игр Заря 19.11.2016 Александрия 1:2 13.05.2017 Александрия 1:0 7 игр Карпаты 12.08.2018 Заря 0:1 17.03.2019 Мариуполь 1:1 6 игр Ворскла 12.05.2001 Динамо 0:1 22.09.2001 Закарпатье 1:0 6 игр Заря 22.04.1996 Шахтер 0:2 09.09.2006 Металлург З 0:0 6 игр Закарпатье 05.04.2008 Карпаты 1:2 29.08.2009 Арсенал 2:1 6 игр* Таврия 16.03.2014 Динамо 1:2

* серия не закончена.