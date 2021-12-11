Севилья подпишет экс-игрока Шахтера

Дуглас Коста продолжит карьеру в испанском клубе

  • 11.12.2021 12:46
  • 1701 просмотр
  • 1 комментарий
Севилья подпишет экс-игрока Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Севилья» намерена подписать 31-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в январе. Контракт игрока принадлежит «Ювентусу», но с мая 2021 года он выступает за «Гремио» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до лета, но наиболее вероятно, что Коста вернется в «Ювентус» уже в январе.

Контракт Косты с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

С зимы 2010 года по лето 2015 года контракт Косты принадлежал донецкому «Шахтеру». «Горняки» продали бразильца в «Баварию» за €30 миллионов.

Источник — Fichajes.net

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 12:54
    +1
    Дуглас, гоу снова в Шахтёр.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности