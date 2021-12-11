Севилья подпишет экс-игрока Шахтера

Испанская «Севилья» намерена подписать 31-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в январе. Контракт игрока принадлежит «Ювентусу», но с мая 2021 года он выступает за «Гремио» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до лета, но наиболее вероятно, что Коста вернется в «Ювентус» уже в январе.

Контракт Косты с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

С зимы 2010 года по лето 2015 года контракт Косты принадлежал донецкому «Шахтеру». «Горняки» продали бразильца в «Баварию» за €30 миллионов.