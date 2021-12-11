Артем Довбик идет на рекорд?

В матче 18-го тура Артем Довбик, поразив с пенальти ворота «Мариуполя», продлил свою голевую серию в УПЛ до 6 матчей. 1 ноября 24-летний форвард днепрян забил «Минаю», а через 6 дней - «Ингульцу». 20 ноября сделал дубль во встрече с «Александрией», а 27-го - в игре с «Ворсклой». А 6 декабря расписался в воротах «Черноморца». В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии с забитыми мячами имели только Алекс Тейшейра - из 10 и 7 матчей, а также Андрей Воробей - из 7.
Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины:
|
Матчи
|
(Голы)
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
10
|
(17)
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2015/16
|
7
|
(11)
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2014/15-2015/16
|
7
|
(9)
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
2000/01
|
6
|
(8)
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
1994/95
|
6*
|
(8)
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
2021/22
|
6
|
(7)
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
Днепр
|
2002/03
|
6
|
(7)
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
2002/03-2003/04
|
6
|
(6)
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Нива Т
|
1997/98
|
6
|
(6)
|
Иван ГЕЦКО
|
Карпаты
|
1998/99-1999/00
|
6
|
(6)
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
2003/04
|
6
|
(6)
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
2005/06
|
6
|
(6)
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Днепр
|
2012/13-2013/14
|
6
|
(6)
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
2016/17
|
6
|
(6)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
2017/18
* серия не закончена.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.