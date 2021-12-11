Артем Довбик идет на рекорд?

В матче 18-го тура Артем Довбик, поразив с пенальти ворота «Мариуполя», продлил свою голевую серию в УПЛ до 6 матчей. 1 ноября 24-летний форвард днепрян забил «Минаю», а через 6 дней - «Ингульцу». 20 ноября сделал дубль во встрече с «Александрией», а 27-го - в игре с «Ворсклой». А 6 декабря расписался в воротах «Черноморца». В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии с забитыми мячами имели только Алекс Тейшейра - из 10 и 7 матчей, а также Андрей Воробей - из 7.

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины:

Матчи (Голы) Игрок Клуб Сезон 10 (17) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2015/16 7 (11) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2014/15-2015/16 7 (9) Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер 2000/01 6 (8) Александр ГАЙДАШ Таврия 1994/95 6* (8) Артем ДОВБИК Днепр-1 2021/22 6 (7) Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр 2002/03 6 (7) Максим ШАЦКИХ Динамо 2002/03-2003/04 6 (6) Автандил КАПАНАДЗЕ Нива Т 1997/98 6 (6) Иван ГЕЦКО Карпаты 1998/99-1999/00 6 (6) Александр КОСЫРИН Черноморец 2003/04 6 (6) ДИОГО РИНКОН Динамо 2005/06 6 (6) Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр 2012/13-2013/14 6 (6) Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 2016/17 6 (6) Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 2017/18

* серия не закончена.