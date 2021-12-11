Артем Довбик идет на рекорд?

Форвард «Днепра-1» забил в 6-м матче подряд

  • 11.12.2021 12:43
  • 2467 просмотров
  • 13 комментариев
Артем Довбик идет на рекорд?
© СК Днепр-1. Артем Довбик

В матче 18-го тура Артем Довбик, поразив с пенальти ворота «Мариуполя», продлил свою голевую серию в УПЛ до 6 матчей. 1 ноября 24-летний форвард днепрян забил «Минаю», а через 6 дней - «Ингульцу». 20 ноября сделал дубль во встрече с «Александрией», а 27-го - в игре с «Ворсклой».  А 6 декабря расписался в воротах «Черноморца». В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии с забитыми мячами имели только Алекс Тейшейра - из 10 и 7 матчей, а также Андрей Воробей  - из 7.

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины:

Матчи

(Голы)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(17)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2015/16

7

(11)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2014/15-2015/16

7

(9)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000/01

6

(8)

Александр ГАЙДАШ

Таврия

1994/95

6*

(8)

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2021/22

6

(7)

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

2002/03

6

(7)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

2002/03-2003/04

6

(6)

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

1997/98

6

(6)

Иван ГЕЦКО

Карпаты

1998/99-1999/00

6

(6)

Александр КОСЫРИН

Черноморец

2003/04

6

(6)

ДИОГО РИНКОН

Динамо

2005/06

6

(6)

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

2012/13-2013/14

6

(6)

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2016/17

6

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

2017/18

* серия не закончена.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 12:54
    +7
    Только удачи.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 11.12.2021 12:52
    +6
    Довбик топчик. Уже зараз коштує близько 10 млн євро. Якщо Дніпро-1 хоче пошуміти в єврокубках, то відпускати Артема не має права.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:34 (изменен)
    +1
    Aleks04, 11.12.2021 13:29
    В ногах у МКГ Что из себе представляет твой недоклюб мы уже увидели в этом году. И это с трансферами в 50 млн. У Металлиста и Шахтёра всегда были ручные комитеты и судьи, одни понты, а на деле (в ЕК) пшик
    Это да, может сравним всю статистику за последние скажем 10 лет? Кто больше баллов принёс, ммм? Твой днэпр может, или всё же Шахтёр? Зачем тебе ава клуба, которого нет? У того же Металлиста с этим всё ок.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.12.2021 13:13
    +1
    Стоит отметить, что один Довбик забил больше голов, чем Минай (11), Ингулец (13), Львов (13), Колос (12), и столько же сколько и Верес (14). По системе гол + пас Довбик на первом месте с отрывом в 3 очка (14 + 4). Впечатляющая статистика!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:49
    0
    M@D_крот, 11.12.2021 13:48
    Днепра настоящего уже нет он в люительской лиги на какой-то район днепропетровск играет А это номер один пародия на тот настоящий Днепр
    Макс, как всегда правду пишешь, для него это очень обидные слова.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.12.2021 13:10
    0
    Face Control, 11.12.2021 12:59
    Ты главное мечтай об этом, мечтай, против Шахтёра б.
    Ты слишком высокого мнения о своём клубе, но Шериф, бюджет которого в 10 раз меньше ШД доказывает обратное.
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 14:03
    -1
    Face Control, 11.12.2021 13:49
    Макс, как всегда правду пишешь, для него это очень обидные слова.
    Так это правда
    Ссылка
    M@D_крот
    online
    M@D_крот, 11.12.2021 13:48
    -1
    Face Control, 11.12.2021 13:34
    Это да, может сравним всю статистику за последние скажем 10 лет? Кто больше баллов принёс, ммм? Твой днэпр может, или всё же Шахтёр? Зачем тебе ава клуба, которого нет? У того же Металлиста с этим всё ок.
    Днепра настоящего уже нет он в люительской лиги на какой-то район днепропетровск играет А это номер один пародия на тот настоящий Днепр
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.12.2021 12:57
    -1
    Браво Артём! Продолжать в том же духе, и желательно обновить рекорд против Шахтёра в 10-м матче! А против Вереса и вовсе побить.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 11.12.2021 13:29
    -2
    Face Control, 11.12.2021 13:13
    Конечно высокого, не сравнивать же Шахтёр с каким-то недоклюбом, который живёт прошлым и у которого нет будущего. И самое главное, самого клуба нет, вы всегда будете в ногах у Металлиста.
    В ногах у МКГ Что из себе представляет твой недоклюб мы уже увидели в этом году. И это с трансферами в 50 млн. У Металлиста и Шахтёра всегда были ручные комитеты и судьи, одни понты, а на деле (в ЕК) пшик
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 13:13
    -3
    Aleks04, 11.12.2021 13:10
    Ты слишком высокого мнения о своём клубе, но Шериф, бюджет которого в 10 раз меньше ШД доказывает обратное.
    Конечно высокого, не сравнивать же Шахтёр с каким-то недоклюбом, который живёт прошлым и у которого нет будущего. И самое главное, самого клуба нет, вы всегда будете в ногах у Металлиста.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 11.12.2021 12:59
    -3
    Aleks04, 11.12.2021 12:57
    Браво Артём! Продолжать в том же духе, и желательно обновить рекорд против Шахтёра в 10-м матче! А против Вереса и вовсе побить.
    Ты главное мечтай об этом, мечтай, против Шахтёра б.
    Ссылка
    SenkivLGBT
    online
    SenkivLGBT, 11.12.2021 12:56
    -3
    Інсайд від голубка: Довбік щось робить у роздягальні!
    Ссылка
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