Ищет новый вызов. Вратарь Бенфики покинет клуб в январе

22-летний вратарь португальской «Бенфики» и сборной Сербии Миле Свилар принял решение покинуть клуб в январе.
Контракт 22-летнего футболиста истекает в конце сезона, «Бенфика» пытается убедить его продлить соглашение. Но Свилар намерен сделать следующий шаг в карьере.
Миле защищает цвета «Бенфики» с лета 2017 года после перехода из «Андерлехта» за €2,5 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за португальскую команду 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 9 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €2 миллиона.
Источник — record.pt
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