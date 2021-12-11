Ищет новый вызов. Вратарь Бенфики покинет клуб в январе

22-летний вратарь португальской «Бенфики» и сборной Сербии Миле Свилар принял решение покинуть клуб в январе.

Контракт 22-летнего футболиста истекает в конце сезона, «Бенфика» пытается убедить его продлить соглашение. Но Свилар намерен сделать следующий шаг в карьере.

Миле защищает цвета «Бенфики» с лета 2017 года после перехода из «Андерлехта» за €2,5 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за португальскую команду 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 9 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €2 миллиона.