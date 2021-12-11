Александр ПИХАЛЕНОК: «В Днепре-1 мне все доверяют, в меня верят»

Украинский футболист рассказал, почему решился на переход из донецкого «Шахтера»

  • 11.12.2021 12:10
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Александр ПИХАЛЕНОК: «В Днепре-1 мне все доверяют, в меня верят»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

24-летний украинский полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о подробностях перехода из «Шахтера» в днепровский клуб.

«У меня есть агент, на которого заинтересованные люди и вышли. Сначала я уходил в «Днепр-1» в аренду, когда, ввиду продления из-за коронавируса трансферного периода, появился в нем в октябре 2020 года. А зимой в днепровском клубе меня спросили: «Как ты смотришь на то, чтобы мы тебя выкупили?». Я был не против. Отыграв в составе днепровской команды до лета этого года, я стал его полноправным игроком.

Что стало определяющим? Мне в Днепре все понравилось, я получаю кайф от того, что провожу на поле максимальное игровое время. Надеюсь, так будет продолжаться и в дальнейшем. В «Днепре-1» мне все доверяют, в меня верят», — сказал Пихаленок.

В текущем сезоне Пихаленок провел за «Днепр-1» 16 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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