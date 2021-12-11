Олег ЛУЖНЫЙ: «Чувствую себя готовым и уверенным для работы в Англии»

Известный украинский наставник заявил о желании вернуться на Туманный Альбион

  • 11.12.2021 10:31
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Олег ЛУЖНЫЙ: «Чувствую себя готовым и уверенным для работы в Англии»
© ФК Динамо. Олег Лужный

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный, который в качестве игрока также поиграл в Англии за «Арсенал» и «Вулверхэмптон», заявил о своем стремлении вновь поработать на Туманном Альбионе.

«Я чувствую себя готовым и уверенным, чтобы начать работу в Англии. С таким большим опытом европейского футбола и в Лиге чемпионов, я могу принести хорошую дисциплину в любую команду».

«Если вы посмотрите на Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, все они обладали хорошей дисциплиной. Конечно, у них были качественные футболисты, но дисциплина на поле и в раздевалке необычайно важна».

«Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от плохих. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения: они принимаются из-за неспособности справится с давлением в решающий момент».

«Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно вести речь о стиле «Барселоны». Можно говорить о прямом подходе к атаке, но не о длинных мячах. О контролируемом способе вывода мяча вперед. Каждый футболист должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как футболист, и хотел бы сделать подобное уже как тренер», - заявил Лужный.

Последним местом работы 53-летнего Лужного было киевское «Динамо», где он с 2017 по 2019 годы являлся ассистентом Александра Хацкевича.

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Комментарии
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    Fanat230784
    Fanat230784, 11.12.2021 10:43
    0
    Успіхів , Олеже!
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