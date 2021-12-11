9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко наблюдал с наилучшей позиции за суперголом Мислава Оршича из «Динамо» Загреб (0:1).
ВИДЕО. Ярмоленко увидел гол-шедевр Оршича. Все голы 6-го тура Лиги Европы
Лига Европы
6-й тур, 9 декабря
19:45. Первый блок матчей
- Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0
- Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1
- Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
- Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2
- Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0
- Спарта Прага (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0
- Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1
- Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1
22:00. Второй блок матчей
- Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
- Вест Хэм (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1
- Генк (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия) – 0:1
- Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
- Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0
- Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0
- Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2
- Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0
Все голы. 9 декабря. 6-й тур Лиги Европы
Супергол Оршича в эпизоде с участием Ярмоленко
Источник — Sport.ua
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