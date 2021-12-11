ВИДЕО. Ярмоленко увидел гол-шедевр Оршича. Все голы 6-го тура Лиги Европы

Смотрите видео голов в матчах Лиги Европы за 9 декабря

  • 11.12.2021 07:35
  • 204 просмотра
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ВИДЕО. Ярмоленко увидел гол-шедевр Оршича. Все голы 6-го тура Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко наблюдал с наилучшей позиции за суперголом Мислава Оршича из «Динамо» Загреб (0:1). 

ВИДЕО. Ярмоленко увидел гол-шедевр Оршича. Все голы 6-го тура Лиги Европы

Лига Европы

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

  • Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0
  • Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1
  • Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
  • Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2
  • Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0
  • Спарта Прага (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0
  • Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия)  – 1:1
  • Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1

22:00. Второй блок матчей

  • Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
  • Вест Хэм (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1
  • Генк (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия) – 0:1
  • Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
  • Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0
  • Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0
  • Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2
  • Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0

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Все голы. 9 декабря. 6-й тур Лиги Европы

Супергол Оршича в эпизоде с участием Ярмоленко

Источник — Sport.ua

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