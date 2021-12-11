7–9 декабря прошли поединки 6-го тура в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов ЛЧ.
ВИДЕО. Как забивал Малиновский. Все голы 6-го тура Лиги чемпионов
6-й тур, 7 декабря
- 19:45. ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 4:1
- 19:45. РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 4:2
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0
- 22:00. Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2
- 22:00. Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:3
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:0
- 22:00. Шахтер (Украина) – Шериф (Молдова) – 1:1
6-й тур, 8 декабря
- Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3
- Ювентус (Италия) – Мальме (Швеция) – 1:0
- Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0
- Бенфика (Португалия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
- Вольфсбург (Германия) – Лилль (Франция) – 1:3
- РБ Зальцбург (Австрия) – Севилья (Испания) – 1:0
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1
6-й тур, 9 декабря
- Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3
Все голы. 7 декабря. 6-й тур Лиги чемпионов
Все голы. 8 декабря. 6-й тур Лиги чемпионов
Гол Малиновского за Аталанту в ворота Вильярреала
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.