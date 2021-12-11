ВИДЕО. Как забивал Малиновский. Все голы 6-го тура Лиги чемпионов

Смотрите видео голов в матчах Лиги чемпионов за 7–9 декабря

  • 11.12.2021 07:23
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как забивал Малиновский. Все голы 6-го тура Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

7–9 декабря прошли поединки 6-го тура в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов ЛЧ.

ВИДЕО. Как забивал Малиновский. Все голы 6-го тура Лиги чемпионов

6-й тур, 7 декабря

  • 19:45. ПСЖ (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 4:1
  • 19:45. РБ Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:1
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Спортинг (Португалия) – 4:2
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Бешикташ (Турция) – 5:0
  • 22:00. Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2
  • 22:00. Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:3
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:0
  • 22:00. Шахтер (Украина) – Шериф (Молдова) – 1:1

6-й тур, 8 декабря

  • Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3
  • Ювентус (Италия) – Мальме (Швеция) – 1:0
  • Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0
  • Бенфика (Португалия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
  • Вольфсбург (Германия) – Лилль (Франция) – 1:3
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Севилья (Испания) – 1:0
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1

6-й тур, 9 декабря

  • Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3

Все голы. 7 декабря. 6-й тур Лиги чемпионов

Все голы. 8 декабря. 6-й тур Лиги чемпионов

Гол Малиновского за Аталанту в ворота Вильярреала

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности