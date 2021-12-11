Свитолина заявилась на турнир в Мексике, который ранее выигрывала

Первая ракетка Украины сыграет в хардовом турнире категории WTA 250

  • 11.12.2021 06:23
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Свитолина заявилась на турнир в Мексике, который ранее выигрывала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир категории WTA 250 в Мексике, который пройдет с 26 февраля по 6 марта 2022 года.

Соревнования состоятся в Монтеррее кортах с хардовым покрытием. Напомним, что Элина в 2020 году выиграла этот турнир Monterrey Open.

Источник — Instagram

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