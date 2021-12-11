Свитолина заявилась на турнир в Мексике, который ранее выигрывала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир категории WTA 250 в Мексике, который пройдет с 26 февраля по 6 марта 2022 года.
Соревнования состоятся в Монтеррее кортах с хардовым покрытием. Напомним, что Элина в 2020 году выиграла этот турнир Monterrey Open.
Источник — Instagram
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