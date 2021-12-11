Львов – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ

  • 11.12.2021 06:12
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Львов – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Львов» – «Ворскла».

В прошлом туре «Львов», выигрывая по ходу встречи, уступил на выезде «Шахтеру» со счетом 1:6. «Ворскла» в выездном поединке сыграла вничью 0:0 с «Рухом».

В турнирной таблице УПЛ «Львов» с 16 очками идет на 12 месте, «Ворскла» с 32 баллами расположилась на 5 позиции.

12 раз играли между собой «Львов» и «Ворскла». В 6 встречах победы одержали полтавчане, 2 раза выиграли львовяне, еще 4 встречи завершились вничью. В первом круге «Ворскла» на своем поле победила львовскую команду со счетом 4:1.

«Ворскла» в двух предыдущих матчах УПЛ немного притормозила. Но все равно, я думаю, полтавчане будут бороться за 3-е место в чемпионате Украины. Поставлю на то, что «Ворскла» не проиграет на выезде «Львову», – сказал Козьбан.

Матч «Львов» – «Ворскла» состоится 11 декабря. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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