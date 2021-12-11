Верес – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ

  • 11.12.2021 05:52
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Верес – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Верес» – «Рух».

В прошлом туре «Верес» проиграл на своем поле «Динамо» со счетом 0:3. А «Рух» также в домашней встрече сыграл вничью 0:0 с «Ворсклой».

В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 22 очками идет на 8-м месте, «Рух» с 17 баллами расположился на 11-й позиции.

Два раза играли между собой эти соперники. В обоих поединках победы одержали футболисты «Руха» со счетом 2:1.

«Верес» играет дома. В этом сезоне команда Юрия Вирта проиграла только одну игру на своем поле. Это было как раз в прошлом туре, когда в Луцке «Верес» уступил «Динамо» со счетом 0:3. Интересная будет игра между «Вересом» и «Рухом». В этом поединке я поставил бы на то, что «Верес» не проиграет дома», – сказал Козьбан.

Матч «Верес» – «Рух» состоится 11 декабря. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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