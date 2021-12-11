По взаимному согласию. Команду Первой лиги покинули 7 футболистов

Команду Первой лиги «Кремень» из Кременчуга покинули 7 футболистов.
Виталий Мирный, Денис Белоусов (окончание контракта), Александр Головко, Сергей Белоус, Игорь Кошман, Евгений Мурашов, Виталий Бойко по взаимному согласию сторон покинули расположение команды.
Статистика футболистов в сезоне 2021/2022:
- Виталий Мирный (9 матчей, 810 минут на поле)
- Денис Белоусов (16 матчей, 1430 минут на поле)
- Александр Головко (16 матчей, 1383 минуты на поле)
- Сергей Билоус (12 матчей, 467 минут на поле)
- Игорь Кошман (13 матчей, 813 минут на поле)
- Евгений Мурашов (16 матчей, 879 минут на поле, 3 гола)
- Виталий Бойко (18 матчей, 1506 минут на поле, 3 гола)
Источник — ФК Кремень
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