По взаимному согласию. Команду Первой лиги покинули 7 футболистов

Из «Кременя» ушли: Мирный, Белоусов, Головко, Билоус, Кошман, Мурашов, Бойко

  • 11.12.2021 03:21
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По взаимному согласию. Команду Первой лиги покинули 7 футболистов
© ФК Кремень

Команду Первой лиги «Кремень» из Кременчуга покинули 7 футболистов.

Виталий Мирный, Денис Белоусов (окончание контракта), Александр Головко, Сергей Белоус, Игорь Кошман, Евгений Мурашов, Виталий Бойко по взаимному согласию сторон покинули расположение команды.

Статистика футболистов в сезоне 2021/2022:

  • Виталий Мирный (9 матчей, 810 минут на поле)
  • Денис Белоусов (16 матчей, 1430 минут на поле)
  • Александр Головко (16 матчей, 1383 минуты на поле)
  • Сергей Билоус (12 матчей, 467 минут на поле)
  • Игорь Кошман (13 матчей, 813 минут на поле)
  • Евгений Мурашов (16 матчей, 879 минут на поле, 3 гола)
  • Виталий Бойко (18 матчей, 1506 минут на поле, 3 гола)

Источник — ФК Кремень

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