И.о. центрфорварда. Денис Гармаш – лидер Лиги чемпионов по офсайдам

Полузащитник «Динамо» 12 раз попадал в положение вне игры за 6 матчей

  • 10.12.2021 23:59
  • 181 просмотр
  • 2 комментария
И.о. центрфорварда. Денис Гармаш – лидер Лиги чемпионов по офсайдам
© dynamo.kiev.ua. Денис Гармаш

Хавбек киевского «Динамо» Денис Гармаш стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по числу офсайдов.

Украинский полузащитник, который часто играет на позиции центрфорварда, 12 раз попадал в положение вне игры за 6 матчей в главном еврокубке.

Столько же вне игры (12) у турецкого нападающего «Лилля» Бурака Йылмаза. Третьим в таком рейтинге идет нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе (10).

Киевское «Динамо» финишировало 4-м в группе Лиги чемпионов, набрав всего 1 очко за 6 матчей.

Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.12.2021 00:25
    0
    Притянутый нападач.
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 11.12.2021 00:18
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ау, Павелко, нады-бы отметить достижение клоуна понечётным вымпелом
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