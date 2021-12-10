И.о. центрфорварда. Денис Гармаш – лидер Лиги чемпионов по офсайдам

Хавбек киевского «Динамо» Денис Гармаш стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по числу офсайдов.
Украинский полузащитник, который часто играет на позиции центрфорварда, 12 раз попадал в положение вне игры за 6 матчей в главном еврокубке.
Столько же вне игры (12) у турецкого нападающего «Лилля» Бурака Йылмаза. Третьим в таком рейтинге идет нападающий «Брюгге» Шарль Де Кетеларе (10).
Киевское «Динамо» финишировало 4-м в группе Лиги чемпионов, набрав всего 1 очко за 6 матчей.
Источник — УЕФА
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