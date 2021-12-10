Александрия – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 18-го тура УПЛ «Александрия» – «Шахтер».

«В прошлом туре «Александрия» на своем поле выиграла у «Миная» со счетом 3:0. «Шахтер» также в домашнем поединке оказался сильнее «Львова» (6:1). Кроме того, «горняки» среди недели в рамках Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 с «Шерифом».

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» с 44 очками идет на первом месте. К слову, у второго «Динамо» также 44 балла. «Александрия» с 26 баллами в активе расположилась на шестой позиции.

30 раз играли между собой эти команды. В 22 матчах победил «Шахтер», 3 раза выиграла «Александрия», еще в пяти встречах были зафиксированы ничьи.

Непросто будет «Шахтеру» в Александрии, но, думаю, все же «горняки» не потеряют очки. Я поставлю на победу «Шахтера» и что будет два гола в матче», - сказал Козьбан.

Матч «Александрия» – «Шахтер» состоится 11-го декабря. Начало встречи в 14:00.