ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Джеррард точно станет тренером Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» Стивена Джеррарда:
Источник — Sport.ua
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- Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» Стивена Джеррарда:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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