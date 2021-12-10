Шахтер U-19 победил и закончит год лидером. Металлист 1925 - второй

«Шахтер» U-19 в последнем матче года в рамках юношеского чемпионата Украины обыграл «Александрию» U-19 со счетом 1:0.

Команда набрала 43 очка и завершит 2021 год на первом месте. «Металлист 1925» при матче в запасе отстает на 5 пунктов.

У «Динамо U-19» 37 очков и две встречи в запасе.

Чемпионат Украины U-19

Александрия U-19 - Шахтер U-19 0:1

Гол: Бако, 78

Александрия: Минчев, Романенко, Захидный, Самар, Чубатый, Панченко (Радченко, 83), Ситников, Каверин (Давиденко, 83), Андрейчук, Базаев, Вивдич

Шахтер: Пузанков, Капинус, Козик, Савченко, Булеза, Гулько, Глущенко, Бако (Янович, 90), Сигеев (Роспутько, 90), Векленко (Ющенко, 71), Гончарук (Погорелый, 59)