ВИДЕО. «Всегда поддерживал Ливерпуль». Джеррард – о возвращении на Энфилд

В субботу в Англии состоится очень любопытное событие: Стивен Джеррард возвращается на «Энфилд», уже как тренер. Кто мог подумать, что он будет противостоять родному «Ливерпулю» в новом амплуа? Одно известно точно: его нынешняя команда, «Астон Вилла», попытается остановить победный путь «красных».

Вашему вниманию запись пресс-конференции главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда перед матчем «Ливерпуль» - «Астон Вилла»: