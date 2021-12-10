Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дженоа должен верить в то, что можно спастись от вылета»

Украинский наставник сетует на календарь

  • 10.12.2021 15:12
  • 931 просмотр
  • 6 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дженоа должен верить в то, что можно спастись от вылета»
© genoacfc.it

Наставник Андрей Шевченко надеется, что «Дженоа» удастся спастись от вылета, несмотря на сложный календарь и обилие травмированных.

«Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке».

«Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас», - сказал Шевченко.

Сегодня в 21:45 состоится дерби «Дженоа» - «Сампдория».

Источник — Corriere dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 10.12.2021 15:46
    +1
    Нас спасет только Вера...
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 10.12.2021 16:55
    0
    Тобто, сам тренер не вірить (адже сказав: якщо Дженоа не вилетить, то буде, як перемога у Лізі чемпіонів), а команда повинна вірити? Який цікавий персонаж)
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    Trollface
    Trollface, 10.12.2021 16:44
    0
    Главное спастись. Если не получится -уйти.
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    AЛВ
    AЛВ, 10.12.2021 15:59
    0
    Петраков може " врятувати від вильоту".!!!
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 16:10
    -1
    Шевченко -же сказал им: ..... ибо внатуре говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете :«Дженоа оставайся в серии А», и она останется и ничего не будет невозможного для вас.....
    Евангелие от Шевченко
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 10.12.2021 16:43
    -2
    Клоун- недотренер
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