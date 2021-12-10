Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дженоа должен верить в то, что можно спастись от вылета»

Наставник Андрей Шевченко надеется, что «Дженоа» удастся спастись от вылета, несмотря на сложный календарь и обилие травмированных.
«Мы должны верить в то, что способны спастись от вылета. Несмотря на календарь и травмы, нужно исправлять ситуацию. У нас есть проблемы, особенно в атаке».
«Но для того, чтобы правильно оценить весь потенциал команды, нужно дождаться возвращения травмированных. Отсутствие многих исполнителей серьезно влияет на нас», - сказал Шевченко.
Сегодня в 21:45 состоится дерби «Дженоа» - «Сампдория».
Источник — Corriere dello Sport
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