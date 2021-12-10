Роман ГРИГОРЧУК: «Не вижу другого результата, чем выход Украины на ЧМ-2022»

Наставник Роман Григорчук доволен тем, как сейчас выступает сборная Украины. Тренер уверен, что команда пройдет Шотландию в плей-офф отбора ЧМ-2022.

«У сборной Украины, мне кажется, сейчас плеяда игроков с огромным потенциалом. Думаю, сборная достигнет больших результатов. Шотландия? Конечно, мы можем добиться результат. Это у шотландцев какие-то минимальные шансы».

«Нужно разумно относиться к сопернику, но все в наших руках. Не вижу другого результат, чем выход Украины на ЧМ-2022», - сказал Григорчук.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.