ПСЖ повесил ценник на Икарди

Аргентинский форвард может покинуть парижский клуб

  • 10.12.2021 14:29
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ПСЖ повесил ценник на Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

ПСЖ готов во время зимнего трансферного окна продать Мауро Икарди. Парижский клуб оценивает 28-летнего аргентинского форварда в 50 миллионов евро.

Сам Икарди также готов сменить клуб. Он недоволен количеством игровой практики в ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 3 гола в 17 матчах за ПСЖ во всех турнирах. При этом аргентинец чаще всего выходит на замену, и суммарно провел на поле всего 746 минут.

Контракт Икарди с ПСЖ действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Источник — L'Equipe

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