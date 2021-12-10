ПСЖ повесил ценник на Икарди

ПСЖ готов во время зимнего трансферного окна продать Мауро Икарди. Парижский клуб оценивает 28-летнего аргентинского форварда в 50 миллионов евро.

Сам Икарди также готов сменить клуб. Он недоволен количеством игровой практики в ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 3 гола в 17 матчах за ПСЖ во всех турнирах. При этом аргентинец чаще всего выходит на замену, и суммарно провел на поле всего 746 минут.

Контракт Икарди с ПСЖ действует до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.