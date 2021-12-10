Роман ЯРЕМЧУК: «Честно говоря, Динамо очень прибавило»

Форвард считает, что команда прогрессирует

  • 10.12.2021 14:11
  • 1210 просмотров
  • 6 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Честно говоря, Динамо очень прибавило»
© abola.pt

Экс-форвард «Динамо» Роман Яремчук оценил игру киевлян в поединке против «Бенфики». Украинец забил гол в ворота своей бывшей кманды.

«Хотел бы поздравить «Динамо» с хорошим матчем. Честно говоря, «Динамо» очень прибавило, мне очень понравилась их игра, особенно второй тайм. Общались с ребятами и перед матчем, и после него. Это мои друзья и братья. Переживали с ними хорошие моменты во время Евро и других встреч сборной».

«Счастлив встретиться с ними. Не очень просто играть против своих друзей. Хочу больше ребят видеть в топ-командах, думаю, это придет», - сказал Яремчук.

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 10.12.2021 14:45
    +2
    Да, как символично получилось - ДК выкинуло Яремчука, как недостойного играть в ДК. А теперь от него получило гол!
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 10.12.2021 14:48
    0
    victorpolo, 10.12.2021 14:45
    Да, как символично получилось - ДК выкинуло Яремчука, как недостойного играть в ДК. А теперь от него получило гол!
    и пусть радуются что токо один
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 10.12.2021 14:30
    -1
    троль 80 уровня
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 10.12.2021 14:38
    -2
    Face Control, 10.12.2021 14:32
    Это да, был обычный автобус, стал двухэтажный.
    автобус был при Лобановский а сейчас это инвалидная коляска
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 14:40
    -3
    potemkin78, 10.12.2021 14:38
    автобус был при Лобановский а сейчас это инвалидная коляска
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 14:32
    -3
    Это да, был обычный автобус, стал двухэтажный.
    Ссылка
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