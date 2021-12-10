Роман ЯРЕМЧУК: «Честно говоря, Динамо очень прибавило»

Экс-форвард «Динамо» Роман Яремчук оценил игру киевлян в поединке против «Бенфики». Украинец забил гол в ворота своей бывшей кманды.

«Хотел бы поздравить «Динамо» с хорошим матчем. Честно говоря, «Динамо» очень прибавило, мне очень понравилась их игра, особенно второй тайм. Общались с ребятами и перед матчем, и после него. Это мои друзья и братья. Переживали с ними хорошие моменты во время Евро и других встреч сборной».

«Счастлив встретиться с ними. Не очень просто играть против своих друзей. Хочу больше ребят видеть в топ-командах, думаю, это придет», - сказал Яремчук.