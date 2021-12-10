Президент УЕФА: «Многие бы не добились украинских достижений и за сто лет»

Президент УЕФА Александер Чеферин на церемонии, посвященной тридцатилетию УАФ, выступил с поздравительной речью.

«За тридцать лет вы много чего достигли. Многие не достигли бы этого и за сто лет. Можно привести много примеров. Я приведу несколько. Во-первых, это «Шахтер», который в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. Во-вторых, «Динамо», которое было за шаг до финала Лиги чемпионов в 1999 году. На национальном уровне сложно представить любой большой турнир без ваших желтых футболок. А еще следует отметить, что мало какая страна имеет обладателей сразу трех «Золотых мячей» — это Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. Вы многого достигли. Так держать», — сказал Чеферин.