Источник: Реал хочет вернуть Роналду

Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за игрой 36-летнего португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. «Сливочные» были бы рады воссоединиться со своей бывшей звездой.

В «Реале» считают, что после прихода на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника сделку можно будет осуществить уже в январе.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из туринского «Ювентуса» за €15 миллионов. В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Роналду принадлежал «Реалу» с 2009 по 2018 годы, причем перешел в испанский клуб футболист именно из «Манчестер Юнайтед».

Текущее соглашение Криштиану с «МЮ» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.