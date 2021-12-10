Источник: Реал хочет вернуть Роналду

Испанский клуб заинтересован в португальском бомбардире «Манчестер Юнайтед»

  • 10.12.2021 13:00
  • 914 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Реал хочет вернуть Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за игрой 36-летнего португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. «Сливочные» были бы рады воссоединиться со своей бывшей звездой.

В «Реале» считают, что после прихода на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника сделку можно будет осуществить уже в январе.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из туринского «Ювентуса» за €15 миллионов. В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Роналду принадлежал «Реалу» с 2009 по 2018 годы, причем перешел в испанский клуб футболист именно из «Манчестер Юнайтед».

Текущее соглашение Криштиану с «МЮ» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.

Источник — Football Insider

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 13:36
    0
    Бред.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 10.12.2021 13:35
    0
    Ждем Роналдо в Реал, а Месси в Барселоне Ибрагимовича в Аякс?
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