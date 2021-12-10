Срочно нужны деньги. Барселона готова продать основного вратаря

Каталонская «Барселона», которая находится в жестком финансовом кризисе, готова продать своего основного 29-летнего вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Сам голкипер тоже не против перейти в другую команду. Тер Штеген недоволен текущим положением дел в «Барселоне».

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» после перехода из «Боруссии» М летом 2014 года за €12 миллионов. В текущем сезоне голкипер провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 23 мяча, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.