Рустам ХУДЖАМОВ: «У Ризныка может быть хорошая европейская карьера»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «Ворсклы» Дмитрие Ризныке, который в поединке с «Рухом» (0:0) отбил пятый кряду пенальти в матчах УПЛ.

«Я ранее давал интервью и называл Диму очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он — большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед!

Есть ли над чем задуматься Петракову в плане основного вратаря сборной Украины? В принципе, да. Дима уже приобрел хороший опыт. «Ворскла», на мой взгляд, не прогадала, когда некоторое время назад сделала на него ставку.

Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей. В «Ворскле» работает Долганский, у которого серьезный опыт за плечами. После того, как Долганский закончил играть, я о нем слышал, что это очень толковый и классный тренер. Поэтому неудивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники», — сказал Худжамов.

В следующем туре УПЛ 11 декабря «Ворскла» сыграет на выезде против «Львова». Начало встречи в 19:30.