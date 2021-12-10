Рустам ХУДЖАМОВ: «У Ризныка может быть хорошая европейская карьера»

Специалист поделился мнением о вратаре полтавской «Ворсклы»

  • 10.12.2021 12:31
  • 255 просмотров
  • 3 комментария
Рустам ХУДЖАМОВ: «У Ризныка может быть хорошая европейская карьера»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «Ворсклы» Дмитрие Ризныке, который в поединке с «Рухом» (0:0) отбил пятый кряду пенальти в матчах УПЛ.

«Я ранее давал интервью и называл Диму очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он — большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед!

Есть ли над чем задуматься Петракову в плане основного вратаря сборной Украины? В принципе, да. Дима уже приобрел хороший опыт. «Ворскла», на мой взгляд, не прогадала, когда некоторое время назад сделала на него ставку.

Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей. В «Ворскле» работает Долганский, у которого серьезный опыт за плечами. После того, как Долганский закончил играть, я о нем слышал, что это очень толковый и классный тренер. Поэтому неудивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники», — сказал Худжамов.

В следующем туре УПЛ 11 декабря «Ворскла» сыграет на выезде против «Львова». Начало встречи в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 10.12.2021 13:28
    0
    Да, у него будет шикарная карьера, в Шахтёре.
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    VILytvyn
    VILytvyn, 10.12.2021 13:06
    0
    не треба будувати людині захмарну перспективу, якої ще немає.
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    Artem !
    Artem !, 10.12.2021 12:51
    0
    Один уже построил себе карьеру на лавке.
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