Маскерано возглавит сборную Аргентины U-20

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Барселоны» получит первую тренерскую должность

  • 10.12.2021 12:07
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Маскерано возглавит сборную Аргентины U-20
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний бывший футболист «Ливерпуля» и «Барселоны» Хавьер Маскерано станет новым главным тренером сборной Аргентины U-20.

На этом посту специалист сменит Фернандо Батисту, который покинет свою должность, чтобы присоединиться к штабу нового наставника сборной Венесуэлы Хосе Пекермана.

Это будет первая самостоятельная работа Маскерано в качестве главного тренера.

В активе Маскерано 147 матчей за сборную Аргентины, где он забил три мяча.

Источник — Sky Sports

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