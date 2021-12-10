Маскерано возглавит сборную Аргентины U-20

37-летний бывший футболист «Ливерпуля» и «Барселоны» Хавьер Маскерано станет новым главным тренером сборной Аргентины U-20.

На этом посту специалист сменит Фернандо Батисту, который покинет свою должность, чтобы присоединиться к штабу нового наставника сборной Венесуэлы Хосе Пекермана.

Это будет первая самостоятельная работа Маскерано в качестве главного тренера.

В активе Маскерано 147 матчей за сборную Аргентины, где он забил три мяча.