КАРИКАТУРА ДНЯ. Без Лиги чемпионов! Барселона сыграет в новом турнире

Каталонская «Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику», и неожиданно вылетела в Лигу Европы, где «блаугранас» никогда не выступали.
Известный карикатурист Омар Момани пошутил над каталонским клубом.
«Лига чемпионов: отменена.
Лига Европы: по четвергам», — якобы говорится в объявлении на стадионе «Камп Ноу».
«Теперь другое шоу», — прокомментировал омар свою работу.
Источник — Instagram
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Тільки східноєвропейська Барселона примудрилася втратити 5 очків з 6-ти з Парі-Сен-Шеріфом.
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