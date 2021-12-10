КАРИКАТУРА ДНЯ. Без Лиги чемпионов! Барселона сыграет в новом турнире

Каталонский клуб вылетел в Лигу Европы

  • 10.12.2021 11:41
  • 688 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Без Лиги чемпионов! Барселона сыграет в новом турнире
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику», и неожиданно вылетела в Лигу Европы, где «блаугранас» никогда не выступали.

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над каталонским клубом.

«Лига чемпионов: отменена.

Лига Европы: по четвергам», — якобы говорится в объявлении на стадионе «Камп Ноу».

«Теперь другое шоу», — прокомментировал омар свою работу.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 10.12.2021 11:47
    0
    Дико смешно. Как и в Лиге смеха. Может когда то и в ЛК будут играть. Дело наживное.
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    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 10.12.2021 11:53
    -1
    А ми б мріяли про Лігу Європи у четвер.
    Тільки східноєвропейська Барселона примудрилася втратити 5 очків з 6-ти з Парі-Сен-Шеріфом.
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