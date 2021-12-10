КАРИКАТУРА ДНЯ. Без Лиги чемпионов! Барселона сыграет в новом турнире

Каталонская «Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Баварию» и «Бенфику», и неожиданно вылетела в Лигу Европы, где «блаугранас» никогда не выступали.

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над каталонским клубом.

«Лига чемпионов: отменена.

Лига Европы: по четвергам», — якобы говорится в объявлении на стадионе «Камп Ноу».

«Теперь другое шоу», — прокомментировал омар свою работу.