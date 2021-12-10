18-й тур
ПСЖ
0 : 0
Монако
12.12.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

ПСЖ - Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Парижане должны брать три очка

  • 10.12.2021 09:57
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ПСЖ - Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© twitter.com/psg_inside

В воскресенье, 12 декабря, на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится матч 18-го тура французской Лиги 1, в котором местный ПСЖ примет «Монако». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Рассудит встречу Бенуа Бастьен.

ПСЖ

 

Парижане среди недели провели поединок Лиги чемпионов против «Брюгге». Подопечные Маурисио Почеттино легко выиграли, заняли второе место в группе и шагнули в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Дублями в этой игре отметились Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Таким образом, ПСЖ в отличном настроении подходит к игре чемпионата страны.

А в Лиге 1 дела у «красно-синих» лучше не придумаешь. В активе команды 42 очка, первое место и 11 пунктов преимущество над вторым «Ренном». Думается, что никто не сможет помешать команде из столицы Франции добыть чемпионский титул. Причем, сделает она эта за несколько туров до конца чемпионата.

В лазарете ПСЖ парижан продолжают находиться Юлиан Дракслер, Серхио Рамос и Неймар. Они, скорее всего, не примут участие в этой игре.

«Монако»

 

У «монегасков» в четверг была игра Лиги Европы против «Штурма». Так как подопечные Нико Ковача досрочно оформили себе первое место и выход в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы, тренер позволил себе ротацию состава. В итоге все завершилось вничью, однако в «Монако» точно никто не расстроился.

В чемпионате Франции «монегаски» выступают не очень хорошо. После 17 туров в активе команды лишь 26 очков и седьмая позиция. Правда, отставание от второго «Ренна» составляет лишь пять баллов. Очень плотно идут команды и, скорее всего, «Монако» наверстает упущенное и будет бороться за тройку сильнейших.

«Монако», скорее всего, не помогут в этой игре Бенуа Бадиашиле, Крепин Диатта, Александр Нубель и Сеск Фабрегас. Все они имеют повреждения.

История встреч

 

Соперники провели между собой 106 матчей. Преимущество на стороне «Монако», который выиграл 46 поединков. У ПСЖ 32 виктории и 28 ничейных результатов.

В последний раз команды встречались в финале Кубка Франции, когда ПСЖ одержал победу со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Диалло, Керер, Верратти, Вейналдум, Гуйе, Ди Мария, Месси, Мбаппе.

«Монако»: Нубель, Сидибе, Дисаси, Марипан, Якобс, Жан Лукас, Тчуамени, Диоп, Фолланд, Головин, Боаду.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.46 по линии Parimatch.

12 декабря, воскресенье

ПСЖ – «Монако»
Париж. Стадион «Парк-де-Пренс». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —2:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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