«Рома» в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций одержала выездную победу над ЦСКА из Софии (3:2).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Яник Вилдсхут (ЦСКА София).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамза Чатакович (ЦСКА София).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — MEGOGO
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