ФОТО. ТАЙСОН: «Трудный год, полный испытаний»

33-летний бразильский полузащитник «Интернасьонала» Тайсон, который ранее защищал цвета харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера», подвел итоги уходящего года.

«Трудный год, полный испытаний в моей жизни, глобальные перемены, после 12 лет отсутствия я вернулся в бразильский футбол! Огромная благодарность фанатам за прием, который они мне оказали, за их преданность и за все, что они делают для клуба! Пришло время отдохнуть и позаботиться о семье. Спасибо всем моим товарищам по команде, которые были со мной до конца», — написал Тайсон.

Тайсон перешел в «Интернасьонал» в апреле 2021 года в качестве свободного агента. Всего футболист провел за бразильскую команду 29 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Тайсона с клубом рассчитан до лета 2023 года.