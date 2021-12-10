Дженоа – Сампдория. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на матч Серии A

  • 10.12.2021 07:40
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Дженоа – Сампдория. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 17-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Сампдория».

«Дженоа» с Шевченко три матча проиграла «Роме» (0:2), «Милану» (0:3) и «Ювентусу» (0:2), а также сыграла вничью с «Удинезе» (0:0)». «Сампдория» после побед над «Салернитаной» (2:0) и «Вероной» (3:1) проиграла «Фиорентине» (1:3) и «Лацио» (1:3).

В турнирной таблице Серии А «Дженоа» с 10 очками занимает предпоследнее 19 место. «Сампдория» с 15 баллами находится на 15 позиции.

120 раз играли между собой эти команды. 34 раза выиграла «Сампдория», 26 раз победили футболисты «Дженоа», еще 32 встречи завершились вничью.

Это будет генуэзское дерби, которое еще называют «Фонарным дерби». Поставлю на первую победу Шевы в новом клубе», - сказал Бартулович.

Матч «Дженоа» – «Сампдория» состоится 10-го декабря. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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